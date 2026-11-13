Adherex Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adherex Technologies präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Adherex Technologies ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adherex Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,6 Millionen USD im Vergleich zu 12,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at