Adherex Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adherex Technologies hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 19,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,490 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,22 Prozent auf 62,38 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Adherex Technologies 65,13 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at