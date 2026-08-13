Adherex Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adherex Technologies lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Adherex Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at