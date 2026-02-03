Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

03.02.2026 01:00:00

Adhesive Technologies stärkt lückenlose Integration von Nachhaltigkeit und verbessert die Transparenz für Kunden

- Nachhaltigkeit im Fokus: Henkel stärkt weiter die Integration von Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung und stimmt dabei zentrale KPIs mit Umweltauswirkungen ab. - Transparente Methodik und geprüfte Ergebnisse: Die aktualisierte Bewertungsmethodik basiert auf strengeren Kriterien und klassifiziert Produkte anhand ihrer Nachhaltigkeitsleistung. - Erhöhte Transparenz: Das Henkel Environmental Assessment Reporting Tool (HEART) umfasst nun auch Emissionen in der Nutzungsphase. - Mehrwert für Kunden: Durch neue digitale Tools erhalten Kunden datenbasierte Einblicke, die ihnen helfen, Emissionen zu senken und Henkel-Produkte noch effizienter einzusetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
