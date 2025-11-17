Adhunik Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Adhunik Industries hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Adhunik Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at