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12.08.2026 06:31:29
Adhunik Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Adhunik Industries hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Adhunik Industries ein EPS von 0,800 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Adhunik Industries 2,13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,20 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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