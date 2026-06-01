Adhunik Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Adhunik Industries hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,69 Prozent auf 2,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,54 INR gegenüber 2,70 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,40 Milliarden INR – ein Plus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Adhunik Industries 7,56 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at