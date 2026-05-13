13.05.2026 06:31:29

Adi Finechem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adi Finechem lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,85 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,47 Prozent auf 25,64 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 20,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen