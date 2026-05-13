Adi Finechem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adi Finechem lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,85 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,47 Prozent auf 25,64 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 20,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at