Adi Finechem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Adi Finechem lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 24,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Adi Finechem noch ein Gewinn pro Aktie von 11,43 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,79 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at