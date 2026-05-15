Adicet Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Adicet Bio hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Adicet Bio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at