Adicet Bio verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Adicet Bio gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at