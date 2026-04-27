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27.04.2026 16:26:00

Adidas - Sabastian Sawe: Marathon-Weltrekord in London beflügelt Aktie

Adidas und Nike liefern sich seit Jahren einen Kampf um die schnellsten Laufschuhe. Lange schien der US-Konkurrent vorn, jetzt ist dem deutschen Sportartikelhersteller ein Prestigeerfolg gelungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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