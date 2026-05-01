adidas ADRs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

adidas ADRs hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas ADRs 1,26 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 7,71 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at