adidas ADRs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

adidas ADRs veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,15 Prozent auf 7,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,259 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 7,33 Milliarden USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,24 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,30 Prozent auf 28,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,48 USD sowie einen Umsatz von 29,50 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at