adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Bewertung im Fokus
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11.09.2026 11:04:51
adidas-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien wenig überraschend eher zurückhaltend, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Entscheidend sei Disziplin im Großhandelsgeschäft, um den Boden für ein wohl gutes Jahr 2027 zu bereiten.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:46 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 141,85 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 40,99 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 95 435 adidas-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 14,5 Prozent ein. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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