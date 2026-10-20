adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
|Nach starkem Q3
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20.10.2026 21:01:00
adidas-Aktie: Ausblick für 2026 verbessert
In den drei Monaten hat adidas den weiteren Angaben zufolge einen Großteil ihrer US-Zollforderungen erhalten. Rund 200 Millionen Euro seien erstattet worden, was zur Verbesserung der Bruttomarge beigetragen habe. Angesichts der "besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse im dritten Quartal" geht das Unternehmen nun davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatzanstieg zwischen 9 Prozent und 10 Prozent für das Gesamtjahr 2026 zu einer höheren Profitabilität führen werde.
"Konkret rechnet das Unternehmen mit einem um rund 100 Millionen Euro höheren Betriebsergebnis als ursprünglich prognostiziert." Unter Berücksichtigung der rund 100 Millionen Euro aus der höheren Profitabilität des Wachstums sowie der rund 200 Millionen Euro Zollerstattung sei man auf Kurs, das Betriebsergebnis im Jahr 2026 auf 2,6 Milliarden Euro zu steigern.
Zudem habe adidas angesichts der "starken Profitabilitätsentwicklung" beschlossen, im vierten Quartal rund 100 Millionen Euro in Initiativen zu reinvestieren, die künftig einen "höheren operativen" Hebel ermöglichen und im Einklang mit bereits kommunizierten mittelfristigen Profitabilitätszielen stehen.
Demzufolge soll das Betriebsergebnisses (ohne Berücksichtigung von Zöllen) im Gesamtjahr nun rund 2,5 Milliarden erreichen - bisher wurden rund 2,3 Milliarden Euro erwartet. Die ausführlichen Geschäftszahlen für das dritte Quartal will adidas am 29. Oktober präsentieren.
DOW JONES
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