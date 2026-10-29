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adidas-Analyse im Blick 29.10.2026 09:39:06

adidas-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

adidas-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die adidas-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 162,30 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 50,96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112 035 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 2,2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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