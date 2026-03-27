Seit Jahren ist BNP Paribas Zertifikate für Österreichs Anleger da - mit Top-Services und -Produkten. Vor Ort und Online. Ihre Stimme, unser Ansporn. -W-

adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienempfehlung 27.03.2026 12:28:47

adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen jedoch schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie wies um 12:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 132,90 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 91,87 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105 822 adidas-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 21,4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
11:36 adidas Outperform Bernstein Research
23.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 adidas Buy UBS AG
06.03.26 adidas Kaufen DZ BANK