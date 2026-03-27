adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen jedoch schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie wies um 12:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 132,90 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 91,87 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105 822 adidas-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 21,4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.