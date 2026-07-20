adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Ballverkäufe
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20.07.2026 09:28:00
adidas-Aktie dennoch tiefer: Geschäft mit WM-Trikots läuft glänzend
Die Ballverkäufe hätten sich zugleich verdoppelt, teilte der DAX-Konzern am Wochenende auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg mit. Insgesamt erwarte adidas nun Verkäufe mit Blick auf die WM in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Euro, sagte adidas-Chef Björn Gulden laut Mitteilung. Dies entspricht dem oberen Ende der bisher angepeilten Spanne. Darin enthalten ist auch Freizeitkleidung mit WM-Bezug.
Insgesamt spielten 14 Teams im adidas-Outfit. Am besten hätten sich die Trikots von Mexiko verkauft, berichtete der Hersteller. Im Finale spielen nun Spanien und Argentinien gegeneinander, beide in Trikots von adidas, ebenso wie die Schiedsrichter.
Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,25 Prozent tiefer bei 180,65 Euro.
/stw
HERZOGENAURACH (dpa-AFX)
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