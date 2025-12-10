adidas-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 280 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Handelssektor stehe vor einem weiteren Jahr mit verhaltenem Wachstum, weshalb er die Aktien von Inflationsprofiteuren und Wachstumswerte bevorzuge, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Seine favorisierten Sektoren für 2026 sind Premium-Konsumgüter, Sportartikel, Lebensmittel und kontinentaleuropäische Bekleidungshändler. Weniger verspricht sich der Experte von Discountern, Baumärkten und britischen Modehändlern.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:12 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 159,05 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 44,61 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71 137 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 32,2 Prozent abwärts. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

