adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analystenlob
|
22.09.2026 14:38:39
adidas-Aktie dreht auf: Analyst sieht deutliches Aufwärtspotenzial
Zuletzt gewannen sie via XETRA 3,7 Prozent auf 148,50 Euro. Damit notierten sie erstmals seit Ende Juli wieder über ihrer 21-Tage-Linie.
Die Gegenbewegung nach dem Kursrutsch um gut ein Viertel seit dem Jahreshoch Anfang Juli wurde laut Börsianer gestützt durch eine Empfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX. Deren Analyst Zeyn Burak setzte ein Kursziel von 200 Euro für adidas an. So viel kosteten adidas-Papiere zuletzt vor dreizehn Monaten. Burak setzt auf Neuheiten und eine Bereinigung der hohen Lagerbestände.
Die seit Sommer sogar noch etwas schwächeren Aktien von Puma (PUMA SE) erholten sich am Dienstag um moderate 0,6 Prozent und liefen damit auch dem MDAX hinterher.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
21.09.26
|EQS-DD: adidas AG: Günter Weigl, Purchase, settlement via joint custody account with spouse. (EQS Group)
Analysen zu adidas
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,05
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord etwas höher -- DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt gewinnt nach einem Höchststand leicht hinzu, während der deutsche Leitindex zulegt. An der Wall Street dürfte es aufwärts gehen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.