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Aktie unter die Lupe 09.10.2026 15:49:49

adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

adidas-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Die adidas-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Nach einem starken Start ins Jahr 2026 schwäche sich die Nachfrage nach Sportbekleidung ab, dafür nähmen Werbeaktionen zu, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse zu den aktuellen Trends in den USA, Europa und China. Einzelhändler seien mit Blick auf Bestellungen für 2027 zurückhaltend. Adidas, On und Hoka verzeichneten weiterhin Wachstum. Bei Nike kämen die Performance-Produkte gut an, der Lifestyle-Bereich bleibe aber eine Belastung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 15:32 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 150,05 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 63,28 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 138 909 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 9,6 Prozent. Am 29.10.2026 dürfte adidas die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Papier adidas-Aktie: Hätte sich ein adidas-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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