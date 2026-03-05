adidas Aktie

Einstufung im Blick 05.03.2026 13:58:47

adidas-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Das adidas-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Piral Dadhania unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Nach dem Ausblick dürften die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau zurückkommen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Damit sieht er eine sauberere Basis für den Sportartikelkonzern.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:42 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 147,95 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 8,14 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 624 966 adidas-Aktien. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 12,5 Prozent ein. adidas dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.

Analysen zu adidas

05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Buy UBS AG
05.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
