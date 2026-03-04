adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
|Personalie bekannt gegeben
|
04.03.2026 09:33:00
adidas-Aktie fällt: adidas plant Rückkäufe und höhere Dividenden für Aktionäre - CEO-Vertrag verlängert
adidas setzte sich zudem mittelfristige Ziele und geht von einem starken strukturellen Wachstum der Sportartikelbranche aus. Bis 2028 soll der Umsatz daher pro Jahr währungsbereinigt ebenfalls im hohen einstelligen Prozentbereich steigen und das Betriebsergebnis sich im Schnitt im mittleren Zehner-Prozentbereich pro Jahr verbessern. Aktionäre können sich über höhere Rückflüsse in Form von höheren Dividenden und weiteren Aktienrückkäufen freuen. So sollen 2027 und 2028 jeweils Papiere im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückgekauft werden, wenn die Bedingungen es zulassen, so adidas. Für das laufende Jahr hat adidas bereits ein Programm in dieser Höhe angekündigt./nas/stk
Vertrag von CEO Bjørn Gulden bis 2030 verlängert
Der Sportartikelhersteller adidas hat den Vertrag von Vorstandschef Bjørn Gulden bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Gulden ist seit dem 1. Januar 2023 Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der adidas AG. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat auch die Bestellung von Michelle Robertson, zuständig für den Bereich Global Human Resources, People and Culture, bis zum 31. Dezember 2031 verlängert, wie der Konzern am Mittwochmorgen mitteilte.
Zudem soll der Hauptversammlung im Mai Nassef Sawiris für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Er soll dann den Aufsichtsratsvorsitz von Thomas Rabe übernehmen, dessen Amtszeit mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung planmäßig endet. Neben Sawiris will der Aufsichtsrat der anstehenden Hauptversammlung auch die Wiederwahl von Ian Gallienne, Vorsitzender des Board of Directors, Groupe Bruxelles Lambert, für eine Amtszeit von drei Jahren vorschlagen.
Als neues Mitglied in dem Gremium soll außerdem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, zur Wahl vorgeschlagen werden.
Die adidas-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise 7,61 Prozent auf 135,90 Euro. DOW JONES und dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas ADRs
|
03.03.26
|Ausblick: adidas ADRs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|adidas-Aktie zieht an: Höheres Betriebsergebnis und neues Aktienrückkaufprogramm (finanzen.at)
|
29.10.25
|adidas-Aktie dreht aber ins Minus: Gewinne klettern deutlich (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: adidas ADRs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25