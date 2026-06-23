adidas-Aktie fällt: Aktienrückkaufprogramms mit zweiter Tranche fortgesetzt

adidas setzt sein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro mit der zweiten Tranche fort.

Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.

Im XETRA-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 173,45 Euro.

DOW JONES