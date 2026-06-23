adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
|Finanzinstrument
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23.06.2026 11:17:40
adidas-Aktie fällt: Aktienrückkaufprogramms mit zweiter Tranche fortgesetzt
Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.
Im XETRA-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,6 Prozent tiefer bei 173,45 Euro.
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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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