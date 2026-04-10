adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analystenlob
|
10.04.2026 17:53:00
adidas-Aktie fester: Analystin bekräftigt Kaufempfehlung trotz Kursverlusten - PUMA auch höher
Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. adidas-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf 19 Prozent verloren.
Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als massiven Umsatztreiber.
Citi auch für PUMA optimistisch
Die Aktien von PUMA erklommen zeitweise im MDAX mit 3,7 Prozent Plus auf 25,22 Euro sogar das höchste Niveau seit Ende Januar. Zum Handelsschluss belief sich das Plus nur noch auf 1,77 Prozent auf 24,75 Euro. Damit liegen sie in diesem Jahr mit 13 Prozent im Plus. Sie befinden sich nach dem Kursrutsch seit 2021 seit einem Jahr in einer zähen Bodenbildung.
Bei PUMA stockte Monique Pollard ihr Kursziel zwar auf 25 Euro auf, blieb allerdings mit "Neutral" an der Seitenlinie. Anders als bei adidas rechnet sie damit, dass die Umsätze im ersten Quartal quer über alle Regionen gesunken sind.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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