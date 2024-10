adidas-Aktie gewinnt: Baader Bank hebt Kursziel für adidas an

Der Sportartikelhersteller adidas komme bei der Rückkehr zur Profitabilität schneller als von ihm erwartet voran, schrieb Analyst Volker Bosse in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er erhöhte seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre. Zur neuen Einschätzung der Aktie verwies er zudem auf die gestiegene Branchenbewertung und den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum.

Für die Aktie von adidas geht es zeitweise im XETRA-Handel 1,69 Prozent auf 229,10 Euro nach oben.

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)