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Kursziel bleibt 01.10.2026 13:15:00

adidas-Aktie gibt nach: Das sagt Berenberg zu Innovationen

adidas-Aktie gibt nach: Das sagt Berenberg zu Innovationen

Berenberg belässt die adidas-Aktie auf "Hold". Bei Innovationen komme es zunehmend auf deren erfolgreiche Vermarktung an.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt.

adidas-Aktie unter Druck

Die adidas-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,89 Prozent auf 144 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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adidas-Aktie dreht auf: Analyst sieht deutliches Aufwärtspotenzial
Bernstein Research: Outperform-Note für adidas-Aktie

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com,adidas AG,Radu Bercan / Shutterstock.com

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