adidas-Aktie höher: Konzernergebnis legt um etwa 50 Prozent zu

Diese will der DAX -Konzern 2027 auf 10 Prozent und 2028 über 10 Prozent hieven. Nach den nun veröffentlichten detaillierten Ergebnissen zeigte der Umsatz in den wichtigen Märkten China und Nordamerika im Quartal zweistellige Wachstumsraten von 12 bzw 13 Prozent. Insgesamt stiegen die Erlöse wie bereits bekannt um gut 9 Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro und erreichten damit einen Rekordwert, währungsbereinigt betrug das Plus 7 Prozent. Hohe Nachfrage verzeichnete adidas auch in Südamerika. Zudem gewann der Konzern Marktanteile hinzu, etwa in Nordamerika, wo Konkurrent Nike derzeit schwächelt. Der Sportartikelhersteller profitierte im Quartal noch fast drei Wochen von der Fußball-WM-Euphorie, die bis zum 19. Juli lief.

Die operative Gewinnmarge verbesserte der Konzern auf 13,9 Prozent von 11,1 Prozent im Vorjahr. Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 711 Millionen Euro, ein Plus von 48 Prozent verglichen mit 482 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 4,06 Euro nach 2,57 Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich insgesamt ein Gewinn von 706 (Vorjahr 461) Millionen Euro, ein Zuwachs von 53 Prozent.

adidas hatte am 20. Oktober das Gewinnziel für 2026 angehoben, nachdem der Betriebsgewinn im dritten Quartal überproportional um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro gestiegen und die Marke von 1 Milliarde Euro erstmals in einem Quartal durchbrochen hatte. Dabei hatte der Konzern bereits vorläufige Eckzahlen für Umsatz, Betriebsgewinn und Bruttomarge veröffentlicht. Diese stimmten mit den nun veröffentlichten detaillierten Zahlen überein.

adidas peilt im Gesamtjahr nun einen Betriebsgewinn von 2,5 Milliarden Euro an anstatt 2,3 Milliarden. Machbar wären laut Mitteilung von 20. Oktober 2,6 Milliarden Euro, wovon 100 Millionen Euro auf eine umsatzbedingte Verbesserung der Profitabilität entfallen und 200 Millionen auf eine Erstattung von zu viel gezahlten Zöllen in den USA. Allerdings will adidas rund 100 Millionen Euro reinvestieren, um die mittelfristigen Profitabilitätsziele zu unterstützen. Somit lautet das offizielle Ziel für den adidas-Betriebsgewinn 2026 nun 2,5 Milliarden Euro.

Der Umsatz soll nach wie vor währungsbereinigt zwischen 9 und 10 Prozent zulegen. Für das vierte Quartal rechnet adidas insgesamt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Europa schwächelt – Gulden erwartet Rückkehr zu Wachstum im 4Q

Während alle anderen Regionen zweistellig wuchsen, ging der Umsatz in Europa im dritten Quartal um 4 Prozent zurück. Nach neun Monaten steht dort lediglich ein Plus von 2 Prozent zu Buche. Das europäische Geschäft ist in Teilen stark vom Großhandel abhängig, der wegen der schwachen Konsumstimmung derzeit von kräftigen Rabatten geprägt ist. adidas hatte deshalb zuletzt weniger Ware in diesen Kanal geliefert, während das Direct-to-Consumer-Geschäft auch in Europa kräftig wächst. Zusätzlich führte eine IT-Umstellung zu Umsatzverschiebungen. Für das vierte Quartal erwartet Gulden in Europa eine Rückkehr zu Wachstum, das Orderbuch sei "ausgesprochen positiv", sagte er in einer Telefonkonferenz.

Nach Produktbereichen zeigte sich ein gespaltenes Bild: Das Schuhgeschäft, das den Großteil des Umsatzes ausmacht, stagnierte währungsbereinigt, vor allem wegen der Schwäche bei Lifestyle-Schuhen. Gerade die Retro-Modelle hatten das Wachstum von adidas lange Zeit getragen. Das Bekleidungsgeschäft legte dagegen um 19 Prozent zu. Gulden zeigte sich zuversichtlich, dass das Schuhgeschäft "sehr bald wieder zu Wachstum" zurückkehren werde.

adidas-CEO: Verwendung der 100 Millionen Euro im 4Q noch nicht finalisiert

adidas plant, die 100 Millionen Euro, die im vierten Quartal reinvestiert werden sollen, zum Beispiel für Abschreibungen in adidas-Geschäfte mit weniger starker Entwicklung, nicht mehr benötigte IT, die durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden soll, sowie in Personalstrukturen zur Vereinfachung der Geschäftsstruktur weltweit und Senkung der Kostenbasis zu stecken. Dies sagte adidas-CEO Björn Gulden in der Medientelefonkonferenz nach Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Pläne seien jedoch noch nicht konkret, so dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Details geben könne, so Gulden. Er hat mehrfach betont, dass es im Konzern kein großangelegtes Jobbabbauprogramm gebe, gleichwohl sagte er, adidas müsse immer noch Komplexität reduzieren und die Infrastruktur verbessern.

adidas hat angekündigt, angesichts der starken Profitabilitätsentwicklung im dritten Quartal rund 100 Millionen Euro "in Initiativen zu reinvestieren, die künftig einen höheren operativen Leverage ermöglichen und im Einklang mit den bereits kommunizierten mittelfristigen Profitabilitätszielen stehen".

Bei Analysten kamen die Zahlen gut an. Wendy Liu von JPMorgan bezeichnete den Ausblick für Europa als ermutigend. Piral Dadhania von RBC sieht im dritten Quartal eine Fortsetzung der global starken Trends, getrieben vom Direktvertrieb und dem Bekleidungsgeschäft.

adidas-Aktie überzeugt Investoren mit starkem Wachstum

Erfreut haben Anleger am Donnerstag auf die detaillierten Quartalszahlen von adidas reagiert. Im XETRA-Handel steigt die adidas-Aktie zeitweise 3,54 Prozent auf 163,65 Euro. Erstmals seit Mitte August erreichten sie im Hoch wieder die Marke von 165 Euro, nachdem sie Anfang Oktober noch unter 140 Euro gefallen waren.

Der Sportartikelhersteller erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Insgesamt rechnet adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Analyst Piral Dadhania vom Investmenthaus RBC attestierte dem Sportartikelhersteller denn auch ein starkes Umsatzwachstum, welches regional breit gefächert sei. Mit der Ausnahme Europas hätten alle Absatzregionen prozentual zweistellig zugelegt und damit sämtlich die Markterwartungen übertroffen. Absatzmotoren seien die Kleidungskollektion der Marke gewesen sowie der Direktvertrieb an die Kunden. Der Großhandel und das Schuhgeschäft hätten hingegen wegen großer Lagerbestände und Kaufanreizen geschwächelt.

Mit Eckdaten in der vergangenen Woche und einem Rekordquartal hatte adidas die Gewinnprognose erhöht. Investoren hatten das mit einem Kursplus von bis zu fast fünf Prozent begrüßt. "Die vorläufigen Zahlen waren arm an Details, mit der heutigen Veröffentlichung wird die operative Dynamik in den Vertriebskanälen und Regionen erkennbarer", schrieb Robert Krankowski von UBS.

Mit den Kursgewinnen an diesem Donnerstag überwand die Aktie die exponentielle 200-Tage-Linie, eine im Handel viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend. Seit dem Kurseinbruch Ende Juli - adidas hatte mit dem Bericht zum zweiten Quartal enttäuscht - hatte die Aktie diese Trendlinie nicht nachhaltig überwinden können.

Bernstein belässt adidas auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd.

DOW JONES / dpa-AFX