adidas-Aktie im Minus: adidas setzt endgültig Schlussstrich unter seine US-Marke Reebok - weiteres Aktienrückkaufprogramm

Das Unternehmen schloss den Verkauf des Geschäftes für bis zu 2,1 Milliarden Euro an die Authentic Brands Group (ABG) ab, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Den überwiegenden Teil des Kaufpreises habe adidas bereits erhalten. Übergangsweise werde adidas in mehreren Märkten das operative Geschäft im Namen von ABG weiterführen.

Wie bereits angekündigt, will der Konzern einen Teil der Erlöse an seine Aktionäre zurückgeben. So will adidas ab Mitte März bis zum Ende des dritten Quartals Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Dies erfolgt zusätzlich zu dem derzeit laufenden Programm, das bis 2025 den Rückkauf von Aktien für bis zu vier Milliarden Euro vorsieht.

adidas setzt Partnerschaft mit russischem Fußballverband aus

Nach FIFA und UEFA reagiert auch der Sportartikelhersteller adidas auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Der Sportartikelhersteller setzt die Partnerschaft mit dem Russischen Fußballverband RFS mit sofortiger Wirkung aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

adidas und der Verband sind seit 2008 Partner. Der Sportartikelhersteller mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach stellt seitdem die Trikots der Nationalmannschaften der Männer und der Frauen. 2018 wurde die Partnerschaft verlängert. Welche konkreten Folgen die Aussetzung der Partnerschaft hat, ließ ein adidas -Sprecher zunächst offen.

Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA hatten am Montag Russland wegen der Invasion in die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Das gilt sowohl für die Nationalmannschaften als auch für russische Clubs. Die adidas-Aktie muss via XETRA am Dienstag zuletzt 2,76 Prozent auf 206,20 Euro abgeben.

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)