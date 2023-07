adidas-Aktie im Plus: adidas will im August weiteren Yeezy-Restbestand verkaufen

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, soll während verschiedener Phasen weltweit im August eine Selektion an Yeezy-Produkten online verfügbar sein.

Ab 2. August werde eine Auswahl von Produkten, die 2022 erstmals hergestellt wurden, online über digitale Plattformen wie adidas' Confirmed-App, die adidas-App, adidas.com sowie online über ausgewählte Großhandelspartner verfügbar sein. Verfügbarkeit und Timing werde je nach Ort variieren.

Wie bei der ersten Verkaufsaktion Ende Mai/Anfang Juni soll ein Großteil der Erlöse gespendet werden an Organisationen, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, wenden. Namentlich nannte adidas die Anti-Defamation League (ADL), das Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change sowie Robert Kraft's Foundation to Combat Antisemitism (FCAS).

adidas bezifferte die Anzahl der Yeezy-Schuhe nicht, die diesmal zum Verkauf stehen. Angeboten werden sollen populäre Modelle wie Yeezy Boost 350 V2, 500 und 700 sowie Yeezy Slide and Foam RNR.

Das Ergebnis der ersten Verkaufsaktion hat adidas bisher nicht veröffentlicht, aber daraufhin die Prognose beim operativen Ergebnis 2023 angehoben - der maximale operative Verlust soll nun 450 Millionen Euro betragen anstatt 700 Millionen.

Laut Financial Times hatte adidas gegen Ende des ersten Chargen-Verkaufs Bestellungen im Wert von mehr als 508 Millionen Euro für 4 Millionen Paar Schuhe erhalten. Der Nettoumsatz sei den Angaben zufolge geringer gewesen. adidas habe der Zeitung zufolge 15 verschiedene Yeezy-Modelle angeboten.

Die adidas-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,64 Prozent auf 185,08 Euro.

Von Ulrike Dauer

