adidas-Aktie: Jüngste Einstufung durch RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Daten zufolge sei die Stimmung im Luxusgüter positiv und bei den Sportartikelherstellern durchwachsen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unter letzteren bevorzuge er nach den jüngsten Geschäftszahlen Adidas und Nike. Bei Konkurrent Puma, der am 29. Februar zum Kapitalmarkttag einlade, seien die Marken- und Umsatzdynamik indes nicht so stark. Im Luxusgüterbereich, wo sich die Stimmung nach den Zahlen wieder aufgehellt habe, setze er weiterhin auf LVMH, Ferrari und Kering.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:11 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 188,92 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 5,86 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 137 483 adidas-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2024 um 2,6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

