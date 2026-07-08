adidas-Aktie nach starker Serie: Hält die Rally weiter an?

Die adidas-Aktie klettert beständig weiter. Anleger stellen sich daher zunehmend die Frage, ob nach dem Lauf noch mehr drin ist.

adidas verzeichnet den fünften Gewinntag in Folge

Fußball-WM 2026 und Aktienrückkäufe stützen die Stimmung

Halbjahreszahlen Ende Juli könnten den nächsten Kurstreiber liefern

Die adidas-Aktie hat die vergangenen fünf Handelstage mit Gewinnen beendet, nachdem der DAX-Titel bereits seit Ende Mai 2026 in einem übergeordneten Aufwärtstrend steckt. Seitdem ging es von rund 139 Euro auf bis zu 187 Euro. Zur Wochenmitte scheint dem jüngsten Lauf allerdings die Puste auszugehen: Via XETRA steht das Papier zeitweise 4,04 Prozent tiefer bei 180,30 Euro.

Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob der Lauf sich noch fortsetzen kann oder die Aktie nach den jüngsten Gewinnen erst einmal Luft holen muss. Getrieben wird die Rally von mehreren Faktoren gleichzeitig: dem Rückenwind der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026, einem fortgesetzten Aktienrückkaufprogramm und frisch angehobenen Analystenzielen.

Fußball-WM 2026 beschert Rekordgeschäft

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist für adidas mehr als ein sportliches Großereignis. Konzernchef Björn Gulden bezifferte das mit dem Turnier verbundene Geschäft auf bis zu 1,5 Milliarden Euro und sprach von einem der erfolgreichsten WM-Jahre des Konzerns. Besonders gefragt sind die Trikots der Nationalmannschaften: Bei den DFB-Jerseys rechnet adidas mit einem Mehrfachen der Stückzahlen der WM 2022 in Katar. Es ist zugleich die letzte Weltmeisterschaft, bei der adidas den Deutschen Fußball-Bund ausrüstet, ab 2027 übernimmt der US-Konkurrent Nike den Vertrag.

Aktienrückkäufe und Analysten sorgen für zusätzlichen Rückenwind

Neben dem Turnier trägt auch die Kapitalmarktkommunikation zur guten Stimmung bei. adidas veröffentlichte am 6. Juli 2026 eine weitere Kapitalmarktinformation und setzt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm fort, mit dem der Konzern Vertrauen in die eigene Bilanz signalisiert.

Parallel dazu hob Goldman Sachs zum Start in die zweite Jahreshälfte das Kursziel für adidas von 165 auf 185 Euro an, beließ die Einstufung aber bei "Neutral". Der zuständige Analyst Richard Edwards sieht demnach zwar etwas mehr Potenzial, wolle sich aber erst nach den kommenden Zahlen stärker positionieren. Zudem bestätigten mehrere Analysten ihre positiven Einschätzungen. Die Kombination aus Rückkäufen und optimistischeren Analystenstimmen gibt der Aktie kurzfristig Auftrieb, ohne dass die Wall Street bereits geschlossen euphorisch wäre.

Wie viel Potenzial bleibt der Aktie noch?

Trotz der guten Nachrichtenlage bleibt die Ausgangslage nicht ganz eindeutig. Charttechnisch sehen manche Beobachter die Aktie weiterhin in einer Phase, in der sich Erholung und alter Abwärtstrend die Waage halten. Fundamental sprechen die operative Disziplin und der Fokus auf Vollpreisverkäufe für adidas.

Entscheidend dürfte sein, ob sich der WM-Schub in den Zahlen niederschlägt, wenn adidas voraussichtlich Ende Juli seine Halbjahreszahlen vorlegt. Bis dahin bleiben Wechselkurse, Zölle und die Konkurrenz um Nike die größten Unsicherheitsfaktoren.

Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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