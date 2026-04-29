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Analyse im Fokus 29.04.2026 12:07:47

adidas-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

adidas-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des adidas-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Der Ausblick sei aber bestätigt worden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 147,05 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 66,61 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 517 429 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 13,0 Prozent ein. Voraussichtlich am 29.04.2026 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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