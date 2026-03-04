adidas ADRs Aktie

adidas ADRs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Personalie bekannt gegeben 04.03.2026 07:29:00

adidas-Aktie: Sportartikelherstellersetzt auf Kontinuität im Vorstand und Aufsichtsrat

adidas-Aktie: Sportartikelherstellersetzt auf Kontinuität im Vorstand und Aufsichtsrat

Der Sportartikelhersteller adidas hat den Vertrag von Vorstandschef Bjørn Gulden bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.

Gulden ist seit dem 1. Januar 2023 Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat auch die Bestellung von Michelle Robertson, zuständig für den Bereich Global Human Resources, People and Culture, bis zum 31. Dezember 2031 verlängert, wie der Konzern am Mittwochmorgen mitteilte.

Zudem soll der Hauptversammlung im Mai Nassef Sawiris für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Er soll dann den Aufsichtsratsvorsitz von Thomas Rabe übernehmen, dessen Amtszeit mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung planmäßig endet. Neben Sawiris will der Aufsichtsrat der anstehenden Hauptversammlung auch die Wiederwahl von Ian Gallienne, Vorsitzender des Board of Directors, Groupe Bruxelles Lambert, für eine Amtszeit von drei Jahren vorschlagen.

Als neues Mitglied in dem Gremium soll außerdem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, zur Wahl vorgeschlagen werden.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas ADRs

mehr Nachrichten