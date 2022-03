adidas-Aktie springt hoch: adidas erwartet Wachstum bei Umsatz und Ergebnis

Der Sportartikelhersteller will nach einem Gewinnsprung 2021 im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll der Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit.

Getragen werden soll das Wachstum von Nord- und Lateinamerika sowie der europäischen Region (EMEA). In der Prognose sei dabei ein Risiko von bis zu 250 Millionen Euro aus dem Russland/GUS-Geschäft enthalten - was rund 50 Prozent der Gesamterlöse des Unternehmens in der Region entspreche. adidas hat im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine den Betrieb seiner Geschäfte sowie seines Onlinehandels in Russland vorerst eingestellt.

Die operative Marge soll sich wieder verbessern und der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 1,5 Milliarden im abgelaufenen Jahr auf 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro in 2022 steigen, hieß es weiter. Im vergangenen Jahr hatte adidas nach der Corona-Delle 2020 die Umsätze währungsbereinigt um 16 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro erhöht. Das vierte Quartal fiel wegen Problemen in der Lieferkette und in China sowie höheren Kosten jedoch schwächer aus. Der Umsatz sank währungsbereinigt um 3 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Die Erlöse in China verringerten sich um fast ein Viertel. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft sank konzernweit im vierten Quartal um knapp 14 Prozent auf 123 Millionen Euro.

adidas will 2022 in China etwas mehr wachsen

adidas will im laufenden Jahr beim Wachstum in China wieder etwas zulegen. In China leiden Textilunternehmen unter anderem unter dem politischen Boykott chinesischer Konsumenten.

adidas hat einen "Aktionsplan" für Stabilisierung des Geschäfts und Anregung des Wachstums in Kraft gesetzt, ab 1. April soll mit Adrian Siu ein neuer Managing Director adidas Greater China die Umsetzung beschleunigen. Dies ist allerdings auch notwendig. Für China hat Adidas in der Agenda 2025 "Own the Game" das stärkste Wachstum vorgesehen, dort soll der Nettoumsatz und eine "niedrige zweistellige Rate" steigen. Analysten sehen dieses Ziel bereits als gefährdet an.

adidas setzt positiven Kurs fort

Die adidas-Papiere haben am Mittwoch in einer breiten Erholung am deutschen Aktienmarkt besonders hohe Kursgewinne verzeichnet. Nach den Jahreszahlen und dem Ausblick des Sportartikelkonzerns knüpften sie an ihre deutliche Erholung vom Vortag an, nachdem sie zuletzt im Zuge der Ukraine-Krise bei 170 Euro auf ein Tief seit zwei Jahren gefallen waren. Die adidas-Aktie zeigt sich via XETRA deutlich fester und steigt um 7,05 Prozent auf 197,98 Euro.

Händler urteilten, das vierte Quartal sei zwar etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dies sei aber im aktuellen Umfeld nicht so relevant. Erfreulich sei dagegen der Ausblick, der sehr erleichternd wirke. Es sollte positiv am Markt ankommen, dass erste Schätzungen für die Auswirkungen der Russland-Sanktionen bereits enthalten sind und die Erwartungen dennoch erfüllt wurden, sagte ein Börsianer. Angemerkt wurde am Markt auch der solide Dividendenvorschlag von 3,30 Euro.

dpa-AFX / Dow Jones Newswires