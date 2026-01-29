adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
adidas-Aktie steigt: Höheres Betriebsergebnis und neues Aktienrückkaufprogramm
Im Gesamtjahr 2025 stieg der währungsbereinigte Umsatz der Marke adidas im zweiten Jahr in Folge um 13 Prozent, was das Unternehmen auf zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen zurückführte. Unter Einbeziehung des Yeezy-Umsatzes im Vorjahr (rund 650 Millionen Euro) betrug das währungsbereinigte Umsatzwachstum 10 Prozent. In Euro erreichte der Umsatz trotz negativer Währungseffekte von mehr als 1 Milliarde Euro im vergangenen Jahr 24,811 Milliarden nach 23,683 Milliarden im Jahr davor. Die Bruttomarge verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkt auf 51,6 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte auf 2,056 (Vorjahr 1,337) Milliarden Euro. Die operative Marge verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent.
adidas kündigte überdies ein Aktienrückkaufprogramm an. Ab Anfang Februar sollen im Laufe dieses Jahres Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarden zurückgekauft werden. Finanziert werden soll der Aktienrückkauf durch die für das laufende Jahr erwartete starke Cashflow-Generierung. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.
Die endgültigen Ergebnisse und die Prognose für 2026 sollen am 4. März veröffentlicht werden.
Die adidas-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,58 Prozent höher bei 147,70 Euro.
