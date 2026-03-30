Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenblick 30.03.2026 08:21:00

adidas-Aktie tritt auf der Stelle: Experte bestätigt "Hold"-Einstufung

adidas-Aktie tritt auf der Stelle: Experte bestätigt "Hold"-Einstufung

adidas überzeugt operativ, bleibt laut Berenberg aber in schwacher Anlegerstimmung gefangen.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate steht die adidas-Aktie zeitweise marginale 0,11 Prozent höher bei 132 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

adidas-Aktie kräftig im Minus: Zollsorgen belasten

Bildquelle: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
06:45 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
23.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 adidas Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 131,45 0,00% adidas

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen