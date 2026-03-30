adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analystenblick
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30.03.2026 08:21:00
adidas-Aktie tritt auf der Stelle: Experte bestätigt "Hold"-Einstufung
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen.
Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate steht die adidas-Aktie zeitweise marginale 0,11 Prozent höher bei 132 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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