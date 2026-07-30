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Aktie auf dem Prüfstand 30.07.2026 14:07:48

adidas-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

adidas-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Sportartikelherstellers habe deutlich enttäuscht, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Zudem habe der Konzern nur die Umsatz-, aber nicht die Gewinnprognose angehoben. Dies hänge zwar größtenteils mit höheren Marketingkosten zusammen, dürfte am Markt aber dennoch negativ gesehen werden, zumal sich die Aktien seit April deutlich überdurchschnittlich entwickelt hätten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:51 Uhr um 18,8 Prozent auf 148,00 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 47,97 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 2 858 097 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 10,8 Prozent ein. adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com,Radu Bercan / Shutterstock.com

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