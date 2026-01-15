adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Bewertung im Fokus 15.01.2026 11:13:47

adidas-Aktie: UBS AG vergibt Buy

adidas-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die detaillierte Analyse des adidas-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Robert Krankowski durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas bei einem Kursziel auf 256 Euro auf "Buy" belassen. "Ein Superstar werde geschaffen" - so betitelte Robert Krankowski am Donnerstag seine aktuelle Analyse. Der vorsichtige Ausblick des Sportmodekonzerns dürfte kaum die unveränderte Stärke der Marke Adidas reflektieren. Das Geschäft mit den Superstar-Sneakern dürfte sich noch beschleunigen und einer der kommenden Wachstumstreiber für den Konzern werden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:57 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 161,25 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 58,76 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 159 986 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,6 Prozent zu Buche. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

