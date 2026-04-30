adidas-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem starken Jahresstart, der unter Ausklammerung der Auswirkungen der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen habe, bleibe nun abzuwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung sei, schrieb Robert Krankowski in seinem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zum Quartalsbericht. Hier komme dem zweiten Halbjahr eine entscheidende Bedeutung zu. Die aktuelle Bewertung preise indes überzogene Ängste vor einer Wachstumsverlangsamung und/oder Margendruck ein, wofür er wenig Belege sehe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:18 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 146,20 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 49,79 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229 714 adidas-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 13,5 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 30.07.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.