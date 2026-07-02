adidas-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Nach dem starken Jahresauftakt könnten die am 30. Juli anstehenden Quartalszahlen Belege für ein zunehmend dauerhaftes Wachstum liefern, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Überraschen sollte das die Anleger nicht, nachdem die Aktie des Sportwarenherstellers seit Ende April um ein Viertel gestiegen sei und die Branche damit abgehängt habe. Eine abnehmende Geschäftsdynamik im zweiten Halbjahr sieht der Experte dennoch eingepreist.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 183,00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 19,67 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 144 756 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 10,3 Prozent nach oben. Am 30.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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