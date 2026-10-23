adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Sippenhaft
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23.10.2026 17:50:00
adidas-Aktie unter Druck: Deckers-Prognose belastet den Sportartikelkonzern
Die gekappte Jahresprognose des US-Schuhkonzerns Deckers Outdoor hat am Freitag auch die Aktien von adidas belastet. Als einer der schwächsten Werte im DAX gab der Sportartikelkonzern letztlich auf XETRA 0,94 Prozent auf 157,50 Euro ab. Damit weitete adidas seine Kursverluste im laufenden Jahr wieder auf gut 7 Pozent aus. Die 200-Tage-Durchschnittslinie, welche die adidas-Aktien erst vergangene Woche hinter sich ließen, stützte aber.
Deckers Outdoor senkt Jahresprognose
Deckers senkte seinen Ausblick am Donnerstag nach US-Börsenschluss angesichts der verhaltenen Kauflaune der Kundschaft, was im abgelaufenen Quartal zu schwächeren Verkäufen von Hoka Sneakern und Ugg Boots geführt habe. Ein Händler verwies darauf, dass adidas zwar erst am Dienstag starke vorläufige Quartalszahlen vorgelegt habe, dennoch trübe Deckers nun die Stimmung. Die Deckers-Aktie brach im US-Handel zuletzt an der NYSE um 5,03 Prozent auf 80,99 US-Dollar ein.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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