adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analystenstimme
|
04.08.2026 13:13:00
adidas-Aktie unter Druck - UBS streicht Kaufempfehlung
Weiterhin einen schweren Stand haben am Dienstag die Aktien von adidas. Nach den in der Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen mit am Markt negativ aufgenommenen hohen Marketingausgaben belastete nun eine Abstufung durch die UBS die Titel des Sportartikelherstellers. Der Kursverlust belief sich zuletzt auf XETRA auf 2,75 Prozent - die Aktie gibt damit auf 166,30 Euro nach.
Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung für adidas gestrichen und das Kursziel von 219 auf 173 Euro gekappt. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Analyst Robert Krankowski.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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