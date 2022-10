adidas-Aktie verliert vorbörslich: adidas kann Gewinnziele nicht halten und wickelt Russland-Geschäft ab

Ein zweistelliger Einbruch der China-Umsätze wegen der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen sowie Einmalaufwendungen in Höhe von knapp 300 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Russland-Rückzug belasteten das abgelaufene Quartal. Zudem beobachtet adidas einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände in wichtigen westlichen Märkten.

adidas rechnet deshalb im Gesamtjahr nun nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen und nicht mehr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus. Die Bruttomarge wird bei rund 47,5 (zuvor: 49,0) Prozent und die operative Marge bei rund 4,0 (zuvor: rund 7,0) Prozent erwartet. Nach Steuern sieht adidas im fortgeführten Geschäft rund 500 Millionen und nicht mehr rund 1,3 Milliarden Euro Gewinn. Einmalaufwendungen von etwa einer halben Milliarde Euro belasteten das Ergebnis.

Um die erheblichen Kostensteigerungen abzumildern, hat adidas ein Programm zur Geschäftsverbesserung aufgelegt. Es soll im Jahr 2023 Kostennachteile von bis zu 500 Millionen Euro kompensieren und darüber hinaus einen positiven Beitrag zur Steigerung des Unternehmensgewinns von rund 200 Millionen Euro leisten.

Russland-Geschäft wird abgewickelt

adidas hat sich zudem dazu entschlossen, sein Geschäft in Russland zu schließen. Wie der Sportartikelkonzern mitteilte, ist dort "eine Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit aus Sicht des Unternehmens in absehbarer Zeit nicht möglich".

Seit Anfang März, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hatte Adidas in Russland den Betrieb seiner Geschäfte sowie den Online-Handel bis auf weiteres eingestellt.

In den vergangenen Wochen habe der DAX-Konzern erste Schritte zu Schließung seiner Geschäfte in der Region eingeleitet. Das Russland-Geschäft werde in den kommenden Monaten abgewickelt. Der Konzern bedauere diese Entwicklung. Priorität habe eine "verantwortungsvolle Umsetzung der Maßnahmen und die Unterstützung der von der Entscheidung betroffenen Beschäftigten und Partner".

Im dritten Quartal belasteten die Pläne zur Schließung des Russland-Geschäfts das Ergebnis. Der größte Teil der Einmalaufwendungen in Höhe von knapp 300 Millionen Euro stehe im Zusammenhang mit der Entscheidung, sich aus Russland zurückzuziehen, teilte adidas mit.

adidas-Aktie mit deutlichem Kursrutsch nach erneuter Prognosesenkung

Die Aktien von adidas droht am Freitag ein massiver Kursrutsch. Beim Broker Lang & Schwarz sackten die Papiere der Herzogenauracher um 6,7 Prozent auf 107,12 Euro ab - und damit unter ihr jüngstes XETRA-Tief seit 2016. Die UBS-Expertin Zuzanna Pusz kann sich sogar zweistellige Kursverluste vorstellen.

Am Vorabend senkte Adidas wegen teils hausgemachter Probleme in China, einer schleppenden Nachfrage in vielen Ländern und steigender Kosten seine Geschäftsprognose für 2022 bereits zum dritten Mal.

"Deutlich gesenkte Gewinnziele, kein neuer Konzernchef in Sicht und das Risiko, dass man die hochprofitable Marke Yeezy verliere - da gibt es kaum Unterstützung für die Aktie", so Pusz.

FRANKFURT (Dow Jones) / dpa (AFX)