adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktie unter die Lupe
|
30.01.2026 09:45:06
adidas-Aktie: Warburg Research vergibt Buy
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse
Um 09:29 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 151,35 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 68,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 262 296 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 10,5 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,50
|-0,99%