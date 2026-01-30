adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie unter die Lupe 30.01.2026 09:45:06

adidas-Aktie: Warburg Research vergibt Buy

adidas-Aktie: Warburg Research vergibt Buy

Warburg Research hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:29 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 151,35 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 68,48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 262 296 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 10,5 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
30.01.26 adidas Kaufen DZ BANK
30.01.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Buy Warburg Research
30.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 149,50 -0,99% adidas

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:43 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
22:39 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26