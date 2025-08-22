adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Kulturelle Aneignung
|
22.08.2025 09:29:39
adidas-Aktie wenig bewegt: adidas sagt Versöhnung mit indigener Gemeinde nach Sandalen-Streit zu
An der Veranstaltung mit Musik und Tanz nahmen auch Ureinwohner in traditioneller Kleidung teil. Sie trugen die handgefertigten Huarache-Sandalen, die als Vorbild für die umstrittenen "Oaxaca Slip-On" von adidas dienten.
Der US-Designer Willy Chavarria hatte das Schuhmodell nach dem Vorbild der Sandalen aus Oaxaca entworfen. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte die Kommerzialisierung einer Tradition ohne die ausdrückliche Zustimmung ihrer Schöpfer kritisiert.
adidas verpflichtet sich zur Zusammenarbeit
Nach einem Treffen mit örtlichen Behörden verlas die adidas-Vertreterin einen Entschuldigungsbrief vor Einwohnern der Gemeinde. "Wir verstehen, dass diese Situation Ärger verursacht haben könnte, und entschuldigen uns öffentlich dafür", sagte González im Namen von adidas. "Wir werden es in Zukunft vermeiden, ohne Ihre Anleitung und Zusammenarbeit zu handeln", versprach sie.
Das Ministerium für Kultur und Kunst von Oaxaca bezeichnete die Entschuldigung als "historischen Akt der Anerkennung der indigenen Völker Oaxacas". Laut einem Bericht der Zeitung "La Jornada" teilte adidas mit, dass das Produkt bisher nicht vermarktet worden sei.
Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,03 Prozent tiefer bei 168,60 Euro.
/aso/DP/zb
VILLA HIDALGO YALÁLAG (dpa-AFX)
