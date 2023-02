adidas-Aktie wenig bewegt: DZ Bank senkt adidas auf 'Halten'

Zudem strich das Finanzinstitut die Papiere des Sportartikelherstellers aus der Empfehlungsliste "DZ Bank Equity Ideas". "Dass ein neuer Vorstandsvorsitzender reinen Tisch macht und mit konservativen Zielen in das Amt startet, stellt grundsätzlich keine Überraschung dar", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt sei aber vom angekündigten operativen Verlust (Ebit) von bis zu 700 Millionen Euro negativ überrascht worden. Die enttäuschende Prognose erkläre sich zum einen aus dem sehr wahrscheinlichen Szenario, in dem adidas keinerlei Produkte des wegen antisemitischer Äußerungen umstrittenen Rappers Kanye West (Marke Yeezy) mehr verkaufe, und zum anderen aus den in den Konsensschätzungen bisher wohl nicht ausreichend berücksichtigten, restrukturierungsbedingten Einmalaufwendungen, Belastungen aus dem Abbau von Überbeständen und herausfordernden Marktbedingungen in China. Die Chancen stünden zwar gut, dass adidas mit Björn Gulden wieder auf den Erfolgspfad zurückkehre. Dies dürfte allerdings etwas länger dauern als bisher angenommen.

Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel marginale 0,03 Prozent im Plus bei 139,30 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 07:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 07:58 / MEZ

