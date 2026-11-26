adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
|Bonitätsnote
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26.11.2026 20:55:42
adidas-Aktie zieht an: Moody's bestätigt A3-Rating und setzt positives Signal
Auch das kurzfristige Emittentenrating wurde mit "Prime-2" bekräftigt, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick sei von "stabil" auf "positiv" angehoben worden. Die Ratingmaßnahme spiegelt laut Moody's die anhaltende Verbesserung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens bis September 2026 wider.
Die adidas-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,38 Prozent höher bei 172,85 Euro.
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