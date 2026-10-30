adidas-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des adidas-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie konnte um 13:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 169,70 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 23,75 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 257 382 adidas-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. adidas dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



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